Frei nach dem Motto: "Leg deine Sorgen für einen Moment auf Eis", eröffnet am 18. März, in der Straßgangerstraße 205 der neue "Eissalon". Erstmalig in Graz: "Bubble Waffles".

´Der Eissalon´ eröffnet am 18. März in der Straßgangerstrasse 205 © Brescakovic

Den idealen Standort hat Inhaber Alessandro Kainz schon vor einem Jahr für sich entdeckt. "In der Straßgangerstraße wird viel gebaut, es gibt Wohnungen, die Belgier-Kaserne ist unweit entfernt und in der Nähe gibt's kein vergleichbares Lokal", so der gebürtige Weststeirer. "Für mich war schnell klar, dort will ich hin." Ab 18. März will er seinen Gästen nicht nur Eis anbieten, sondern auch "Bubble Waffles" – luftige Waffeln, die je nach Wunsch mit Eis, Früchten und Schlagobers gefüllt werden – sowie Crêpes, Mini-Pancakes und vegane Milkshakes.

Für mich war schnell klar, dort will ich hin. Alessandro Kainz

