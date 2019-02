Facebook

Die Schülerinnen der Modeschule klären Tuntenball-Organisatorin Miss Desmond über ihre Ballkostüme auf © Linni

Seit der Themenbekanntgabe im November hat sich viel getan rund um den Grazer Tuntenball. Mit dem Motto "Scandal" waren nicht alle ganz einverstanden, so hagelte es etwa interne Kritik von Martina Weixler, die per offenem Brief auf Facebook "Extravaganz und extreme Klischees" im diesjährigen Motto und in der generellen Aufmache ortete. Via Videobotschaft schaltete sich Anfang des Jahres auch Bundespräsident Alexander van der Bellen in den öffentlichen Diskurs ein und zeichnete ein positives, tolerantes Bild der Veranstaltung, worauf es in den Sozialen Medien heiß herging: Sowohl Präsident, als auch der Ball selbst wurden, nicht immer in den höflichsten Tönen, kritisiert.