Tocotronic spielen am Springfestival 2019 © Universal/Michael Petersohn

Eine doch recht klassische Rockband beim Springfestival für elektronische Musik, das ist neu: Tocotronic, die emotionalste Diskurs-Rockband Deutschlands, hat sich ins Lineup geschlichen – sehr zur Freude ihrer steirischen Fans, haben sie auf ihrer ausverkauften Tour letztes Jahr ja um Graz einen Bogen gemacht. Auch sonst passen die „Tocos“ nicht nur wegen Songtiteln wie „Electric Guitar“ und vielen großartigen Remixes von Roman Flügel, Lawrence, Funkstörung, Erobique, ... bestens ins Programm. „Das Festival hat - neben dem starken Fokus auf die elektronische Musik - stets einen Genremix sämtlicher urbaner Musikrichtungen geboten, vor allem was die Konzertschiene angeht“, richten die Veranstalter der Genrepolizei aus: „Die Besucher sind dieser Vielfalt sehr aufgeschlossen.“

Neben dem Eröffnungskonzert mit Soap & Skin – Achtung, dieses ist übrigens fast ausverkauft! – gesellt sich ins diesjährige Programm noch die Berlinerin Monika Kruse, die man in etwa als Grande Dame der Rave- und Techno-Bewegung bezeichnen könnte, und das Kölner Duo Andhim, dem die Clubwelt Tracks wie „Hausch“ und einen fabelhaften Remix von Thophilus Londons „Wine & Chocolates“ verdankt.

Bei der Mobile Mapping Tour werden auch heuer wieder Visuals vom Fahrrad aus auf Fassaden gezaubert. Und die Kunsthaus-Fassade verwandelt Zalán Szakács in eine Soundmaschine.

springfestival von 19. bis 23.6. in Graz

Das springfestival 2019 findet vom 19. bis 23. Juni in Graz statt - auch heuer will das Festival wieder die gesamte Stadt mit weit mehr als 100 internationalen und nationalen Acts in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik verwandeln.

Tickets zu den Konzerten und Festivalpässe sind auf www.springfestival.at und in allen Vorverkaufsstellen - wie im oeticket-Shop der Kleinen Zeitung - erhältlich. Ermäßigung für Raiffeisen Clubmitglieder

