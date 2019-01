Facebook

Treffen in der Vorklinik: BWL-Student Stefan Lobnig (links) und Medizin-Student Niki Schwarz organisieren das Fest mit © Alexander Danner

Das „Vorklinik-Fest“ genießt in Studentenkreisen Kultstatus. Trotzdem war es lange verschwunden. Warum?

Niki Schwarz: Im letzten Jahr haben wir das Fest zurück an die Uni gebracht. Im Zuge der Vorbereitungen hat mir mein Vater erzählt, dass während seiner Studienzeit in den 80er-Jahren ebenfalls in der Vorklinik gefeiert wurde. Irgendwann wurde es damals eingestellt, der Legende nach ging das Spektakel zu ausufernd und häufig über die Bühne.