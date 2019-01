Die Mode und das Mädchen. Die 21 Jahre alte Anna Francesca aus Graz war in der zu Ende gehenden Woche im Modehimmel: In Paris trug sie Schiaparelli und Gaultier.

Anna Francesca: Am Laufsteg für Gaultier © APA/AFP/ALAIN JOCARD

Anna Francesca ist müde. Fünf Tage lang war sie in Paris. Fünf Tage im Olymp der Haute Couture. Fünf Tage, die sie ins Zentrum des Scheinwerferlichts rückten und die ihr gleichzeitig körperlich alles abverlangten.

Fashion Week in Paris. Am Mittwoch dieser Woche auf der Titelseite der Londoner „Times“, mit einem Modell von Schiaparelli. Am nächsten Tag in einer Robe von Gaultier. In der Modewelt ist Anna Francesca jetzt ganz oben. Sie liebt ihre Arbeit, auch wenn sie extrem anstrengend ist. Auf den Bildern sieht man nur das Ergebnis. Es ist wunderschön.

Die Show 2019 von Schiaparelli in Paris:

Erste Fotos für die Agentur

Ich kenne Anna seit ihrer Volksschulzeit in Graz. Spindeldürr war sie, hübsch, und schon damals sehr groß. 1,85 m misst sie heute - als junges Mädchen fiel sie auf. Auf der Straße wurde sie von lokalen „Scouts“ der Modewelt angesprochen, über Facebook kontaktiert. Es hat eine Weile gedauert, bis sie den ersten Schritt gewagt hat, die ersten Fotos machen ließ für eine Agentur.

Heute hat sie fünf Agenturen, eine in Paris, eine in London, eine in Madrid, eine in New York und ihre Basis, „Tempo Models“, in Wien. Seit fünf Jahren ist sie im Geschäft. Fotoshootings für Modelabels, kleinere Auftritte am Laufsteg, die Titelseite des „DM-Magazins“, die Fashion Week in Berlin.

Im Herbst ging's richtig los

Im Herbst des vergangenen Jahres ging’s dann richtig los. Die Agentur in New York hatte sie über Instagram aufgespürt und direkt gebucht, für Miu Miu. Ihre erste Modewoche in Paris. Nur wenige Wochen später ging es mit Miu Miu nach Schanghai. Inklusive Handshake mit Frau Prada.

Die vergangene Woche in Paris war Knochenarbeit: Aber was passiert vor der Titelseite der „Times“, vor dem großen Auftritt für Gaultier?

Die Show 2019 von Gaultier in Paris:

Der lange Weg zur Show

Die Agenturen laden Models wie Anna Francesca in Frankreichs Metropole ein. Fünf Tage Paris, drei Tage davon ein Casting nach dem anderen. Man stellt sich vor, man führt ein kurzes Gespräch, man läuft. Wenn dem Casting-Direktor der Marke die Fotos gefallen, gibt es eine zweite Runde oder womöglich gleich ein „Fitting“: Der Designer probiert an ihr den Look, schaut, ob er zu ihr passt. „Wenn man Glück hat, wird confirmed. Dann kommt die Show. Aber es kann auch sein, dass man ganz kurz davor wieder ausgewechselt wird.“

Anna Francesca: Im Olymp der Modewelt Fotoshootings gehören zum Alltag Fernando Uceda fotografierte Anna Francesca für die

„Glamour Spain“ Fernando Uceda / Glamour Spain Fernando Uceda / Glamour Spain Großer Auftritt für Miu Miu Für die Fashion Week in Paris im Herbst 2018 wurde Anna direkt für Miu Miu gebucht - es war ihre große Chance. Miu Miu Posieren für Odeeh Vogue Germany Am Ziel mit Schiaparelli Die Show für Schiaparelli war der erste Höhepunkt bei der Fashion Week der Haute Couture im Jänner 2019 Vogue Italia Gefolgt von der Titelseite in der "Times" Screenshot "The Times" Pause zwischendurch Luft schnappen zwischendurch, mit Model-Kollege Finn Buchanan models.com Der zweite Höhepunkt Die Robe von Gaultier - ein atemberaubender Anblick bei der Fashion Week der Haute Couture in Paris. Alain Jocard 1/8

Diesmal lief es großartig. Zwei Shows. Kameras, Blitzlicht, Champagner. Dazwischen: aufstehen um fünf, schlafen gehen um zehn, gemeinsam mit einer Freundin im teuren, dafür winzig kleinen Apartment. Viele Termine, die die Agentur in Paris noch dazwischenpackt. Fotoshootings für „Look Books“, in denen die Marken ihre Kollektion präsentieren, für „Editorials“, Fotostrecken in Magazinen oder online und für die bevorstehenden Kampagnen der Marken.

Annas erste Fashion Week in Paris, mit Miu Miu:

Ein Leben in zwei Welten

Anna ist happy. Ein Editorial in der „Glamour Spain“, eine Fotostrecke im britischen „Love Magazine“. Es läuft.

Zurück in Wien wird es wieder stressig. Anders stressig. Das Semester ist fast zu Ende, Arbeiten sind abzugeben, Prüfungen zu bestreiten. Dass sie fertig ist von der Woche in Paris, interessiert hier keinen.

Anna studiert an der Angewandten in Wien Grafik-Design. Nicht alle Lehrenden haben Verständnis dafür, dass sie oft weg ist, knapp fertig wird mit ihren Arbeiten. Aber sie zieht das durch. „Ich bin kreativ. Es interessiert mich. Es gehört zu mir.“

Vor und hinter der Kamera

Noch einiges anderes gehört zu ihrem Leben. Zum Beispiel die „Street Castings“, wo sie nicht vor, sondern hinter der Kamera steht – das Aufspüren anderer junger Menschen, denen das Modeln wie ihr selbst in die Wiege gelegt ist. Einer ist übrigens ihr Bruder, Leander, auch er hat schon etliche Shootings hinter sich. Auch er studiert, im Moment hat die Uni für ihn noch Priorität.

Anna Francesca genießt das Leben. „Es hat gerade erst begonnen, das ist erst der Anfang.“ Fremde Städte sehen, Leute kennenlernen, Geld verdienen. „Es ist ein Privileg, diesen Job zu haben, ich bin dafür extrem dankbar.“

Was ist der Kern? Was ist das, was sie am Job selbst so reizt? „Es ist ein bisschen wie Theater spielen, es sind nicht nur die wunderschönen Kleider, es ist auch eine Rolle, in die man schlüpft.“

