Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glanzvolle Eröffnung der 21. Grazer Opernredoute © Jürgen Fuchs

Der Vergnügungszug (nach Strauß) brauste am Samstag durch die Oper Graz. Gibt es dort „a Hetz, a Drahrerei“ (nach Stolz), steckt die Opernredoute dahinter. Und tatsächlich, auch die 21. Ausgabe war von Balkon über Parkett bis hinab zur Diskothek ausverkauft. Vor „Freude“, so lautete das Motto heuer, strahlten daher Hausherrin Nora Schmid und Organisator Bernd Pürcher.



Die Vorfreude auf die prächtige Ballnacht war groß – völlig zu Recht. Ingrid Dietrich und Helmut Nebel entzückten mit ihrer achten Polonaise. Das Eröffnungskomitee erntete Applaus für eine elegante und durchaus sportliche Darbietung – 54 Sekunden hatten zwei Jungherren ihre Partnerinnen auf den Schultern stehen. „Manche haben Akrobatik-Hintergrund, das mussten wir doch nutzen“, verrät Nebel.

Bejubelt wurden auch die Ballettschüler (Leitung Diana Ungureanu), das Ballett (Beate Vollack), die Solisten, der „Bauernchor“ (Bernhard Schneider) und das Philharmonische Orchester (Robin Engelen). Die Zeit verflog, bis Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz mit „Alles Walzer“ das Publikum aufs Parkett bat.

Opernredoute: Promi-Treiben auf der Feststiege Organisator Bernd Pürcher, Intendantin Nora Schmid mit Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz und Theaterservice-Geschäftsführer Wolfgang Hülbig begrüßten die Gäste der 21. Grazer Opernredoute Jürgen Fuchs Rasante Gäste auf der Opernredoute: Philipp Berkessy (Red Bull) mit Gattin Katja, Chloe Target-Adams, Guillermo Lopez sowie Emily und Jonathan Prazer (alle Formel 1) Hans Oberländer Der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark Josef Herk mit seiner Ehefrau Valentina Jürgen Fuchs Die Modeschöpferinnen Elke Steffen-Kühnl und Barbara Schneider von Ardea Luh Oliver Wolf Promi-Friseur Dieter Ferschinger mit der Shopping Seiersberg-Centerleiterin Sylvia Baumhackl Oliver Wolf Gastgeberin und Opernintendatin Nora Schmid mit Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz Oliver Wolf Vize-Miss Sarah Posch mit der Miss Styria Veranstalterin Kerstin Zacharias und ihrem Ehemann (links) Jürgen Fuchs Chirurg Peter Panzenböck und Ehefrau Irena, die eine diplomierte Ballerina ist Jürgen Fuchs Johann Umschaden mit Gast Actrice Sonja Kirchberger Jürgen Fuchs Manager von Andreas Gabalier, Klaus Bartelmuss, Gattin Lydia (c) Hans Oberl�nder (Hans Oberl�nder) Influencer-Paar Virginia Rox und Philipp Knefz Jürgen Fuchs Bauherr Werner Frömmel mit Sandra Suppan Jürgen Fuchs Ilse Bartenstein und Ex-Minister Martin Bartenstein Jürgen Fuchs Steiermärkische-Vorstand Franz Kerber mit seiner Ehefrau Elisabeth Jürgen Fuchs Alexander Marko, Geschäftsführer der "Styria Media Services Österreich" mit seiner Ehefrau, der ORF-Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko Jürgen Fuchs Norbert Oberhauser (ORF) und Gerald Fleischhacker (Puls4) Jürgen Fuchs Styria-Vorstand Markus Mair mit Ehefrau Cornelia, Valerie Hackl (Austro Control) und Presse-Chefredakteur Rainer Nowak Jürgen Fuchs Saubermacher-Gründer Hans Roth mit Frau Margret Jürgen Fuchs Krönchenspender Klaus Weikhard und Ehefrau Caroline Jürgen Fuchs Styria-Vorstand Bernhard Kiener mit Partnerin Julia Haider Jürgen Fuchs Bernhard Rinner mit Ehefrau Sabine (links) und Chloe Targett-Adams Jürgen Fuchs Modeexperte Adi Weiss (rechts) und Partner Michael Lameraner Jürgen Fuchs Designerin Bettina Assinger mit ihrem Partner Marc Kuttnig Jürgen Fuchs Intendantin der Grazer Oper Nora Schmid mit Organisator Bernd Pürcher Oliver Wolf Saubermacher-Vorstand Ralf Mittermayr mit Ehefrau Barbara Jürgen Fuchs ÖFB-Chef Franco Foda mit Gattin Andrea Oliver Wolf Schauspielerin Marion Mitterhammer mit Ehemann Hans-Günther Bücking Oliver Wolf Schauspielerin Marion Mitterhammer mit Ehemann Hans-Günther Bücking, Stadtrat Günter Riegler mit Gattin Stefania, Bürgermeister Siegfried Nagl mit Ehefrau Andrea und ÖFB-Chef Franco Foda mit Gattin Andrea Oliver Wolf Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landesrat Christopher Drexler und Iris Müller-Guttenbrunn Oliver Wolf Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Ehefrau Marianne, Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner mit Ehemann Fransico Ferrero-Campos Oliver Wolf Chefredakteur-Stellvertreter der Kleinen Zeitung Kärnten Adolf Winkler mit Ehefrau Martina Uster Oliver Wolf Heribert Kaspar mit Romana Martinovic Oliver Wolf Designerin Eva Poleschinski Oliver Wolf Der Holz-Industrielle Franz Mayr-Melnhof mit Gattin Eva Oliver Wolf Michael Pachleitner mit Ehefrau Denise Oliver Wolf Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes mit Ehefrau Christa Oliver Wolf Gastropaar Gerald und Judith Schwarz Oliver Wolf John Harris-Chef Ernst Minar, Sandra Thier und Alfons Haider Oliver Wolf Johannes und Edith Hornig (Honorarkonsulat von Sri Lanka) Oliver Wolf Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer mit Ehefrau Ulrike Oliver Wolf Styria-Vorstand Kurt Kribitz mit Ehefrau Hildegard Oliver Wolf Kleine Zeitung- Anzeigenleiter Harald Käfer mit Begleitung Oliver Wolf Alt-Landeshauptmann Franz Voves mit Ehefrau Ingrid Oliver Wolf Energie-Steiermark Christian Purrer mit Tochter Katrin Oliver Wolf Ewald "Sunny" Pfleger mit Ehefrau Andrea Oliver Wolf Theaterservice-Geschäftsführer Wolfgang Hülbig, Bernd Pürcher und Kleine Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann Oliver Wolf Koch Christof Widakovich und Frau Herti Grossauer-Widakovich Oliver Wolf Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor Martin Schaller und seine Gattin Gabriele (c) Oliver Wolf Foto GmbH (Oliver Wolf) Mario Eustaccio mit Ehefrau Ulrike (c) KLZ/J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs) Capital-Bank Christian Jauk, Kathrin Nachbaur, VW-Aufsichtratschef Hans Dieter Pötsch mit Gattin (c) KLZ/J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs) FPÖ EU-Abgeordneter Georg Mayer mit Kathi (c) KLZ/Jürgen Fuchs Beatrix Karl (c) KLZ/J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs) Mario Barth mit Katie Schaa (c) KLZ/J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs) Sonja Kirchberger, Johann und Grete Umschaden APA/Erwin Scheriau Schriftsteller Franzobel mit Suzan Aytekin APA/Erwin Scheriau Die Intendantin des Kunsthaus Graz, Barbara Steiner, mit Gatten APA/Erwin Scheriau Hannes Kartnig mit Gattin Claudia APA/Erwin Scheriau Designer La Hong mit Emese Hunyady und Monika Wogrolly APA/Erwin Scheriau Christian Pilnacek (Sektionschef für Strafrecht) und Caroline List, Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts (c) Hans Oberl�nder (Hans Oberl�nder) 1/59

Schaulaufen auf der Feststiege: Opernredoute-Gäste im Blitzlicht-Gewitter Interspot-Film-Geschäftsführer Niki Klingohr war als Gast von Eva und Christoph Grassmugg (Grassmugg AG) bei der Grazer Opernredoute Jürgen Fuchs Vize-Chefredakteur der Kleinen Zeitung Thomas Götz, Kathrin Stainer-Hämmerle, Peter Plaikner und Chefredakteur der Kleinen Zeitung Hubert Patterer Jürgen Fuchs Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten-Chefredakteur) mit Gattin Marianna Jürgen Fuchs Martin Graf (Energie Steiermark) mit seiner Frau Jürgen Fuchs Casino-Direktor Andreas Sauseng mit seiner Frau Jürgen Fuchs Notar Peter Wenger mit seiner Frau Jürgen Fuchs Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer - bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" (links) Oliver Wolf Die Moderatoren von Kleine.TV: Ernst Sittinger und Alice Samec Jürgen Fuchs Dragqueen Gloria Hole mit Begleitung Jürgen Fuchs Die ästhetischen Chirurgen Thomas Rappl und Simone May Oliver Wolf Olivia Strohecker und Guido Strohecker Oliver Wolf Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner mit ihrem Mann Jürgen Fuchs Thomas Weber (ORF Steiermark) mit Bekannten Jürgen Fuchs Werner und Nicole Monsberger Jürgen Fuchs Der Brucker Spitzenkoch Mike Johann mit Begleitung Jürgen Fuchs Heribert Maria Schurz mit seiner Frau Jürgen Fuchs Für die Antenne auf der Feststiege: die Muntermacher Thomas Axmann und Thomas Seidl mit Kathrin Hiller Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf Oliver Wolf 1/43

Traumkleider der Ballnacht: Modische Highlights auf dem Red Carpet der Opernredoute Tanzlehrerin Lisa Weswaldi-Eichler kam in einem raffinierten schwarz-weißen s’finks-Kleid zur Grazer Opernredoute Jürgen Fuchs Eva Wegrostek trug eine klassische schwarze Robe

von Popp & Kretschmer Jürgen Fuchs Monika Wogrolly in La Hong Jürgen Fuchs Emese Hunyady, Kulturbotschafterin von Monika Wogrollys "Living Culture". Geschneidert von La Hong. Jürgen Fuchs Miss Styria Justine Bullner - ebenfalls in La Hong Jürgen Fuchs Eva Tarjan in einem Kleid aus libanesischem Stoff, geschneidert von Art+Event Jürgen Fuchs Andrea Paletta in einem s’finks-Kleid Jürgen Fuchs In einer eisblauen Robe von Eva Poleschinski kam Christiane Thallinger Jürgen Fuchs Amra Candic in einr rosa Robe mit auffälliger Tasche als Accessoires Jürgen Fuchs Kerstin Jaros-Klug trug eine transparente weiße Robe von Serayla Couture Jürgen Fuchs Andrea Stanitznig und Marija Kanizaj in Kleidern von Ardea Luh Jürgen Fuchs Sabrina Sammer-Koschak in einem blauen Kleid von Serayla Couture (c) KLZ/Jürgen Fuchs (Jürgen Fuchs) Nicole Monsberger in einem s’finks-Kleid Jürgen Fuchs Andrea Rachbauer, Marketingleitung Kleine Zeitung, in einem Kleid von Eva Poleschinski Jürgen Fuchs Irena Panzenböck in einer silbernen Kreation Jürgen Fuchs Beate Vollack, Leiterin des Opernballetts, in einem Kleid des Schweizer Designers Akris Jürgen Fuchs Rosa und gold glänzte die edle "Runway Special"-Robe von Virginia Rox Jürgen Fuchs Barbara Haas in einem Kleid von Temsamani und einer Tasche von Swarovski Jürgen Fuchs Katja Kaiblinger in einem Kleid von Tom Ford (c) KLZ/Jürgen Fuchs Die Mutter von Organisator Bernd Pürcher, Elfriede,

in einem Steinecker-Kleid Jürgen Fuchs Margret Grimm, Gewinnerin des Kleine Zeitungs-Gewinnspiels, trägt eine Ardea Luh-Robe in aubergine/gold Jürgen Fuchs Kerstin Zacharias in einem smaragdgrünen Kleid von Eva Poleschinski Jürgen Fuchs Olivia Strohecker in einer dunklen Spitzenrobe von Ardea Luh Jürgen Fuchs 1/23

Wagner-Trenkwitz und ein Seitenhieb

Zuvor trat er doch noch den Politikern auf die Zehen: Er erklärte, dass der Begriff "Redoute" für Zuflucht steht und erinnerte: "In welchem Zusammenhang dieses Wort heute verwendet wird. Es wäre für uns schön, im Moment der Freude an jene zu denken, die bei uns Schutz suchen. Auch dafür wählen wir unsere Politiker, nicht nur, dass es uns gut geht, sondern, dass wir zur Hilfsbereitschaft ermutigt werden und nicht zum Gegenteil aufgestachelt."

Ein Hochgefühl machte sich im schmucken Haus breit: Davon angesteckt die Wirtschaft, sie war unter anderem mit Franz Kerber (für ihn war es der letzte Ball als Steiermärkische-Vorstand), Christian Purrer (Energie Steiermark), Martin Schaller und Matthias Heinrich (Raiffeisen), Josef Herk (WK), Christian Jauk (Capital Bank), mit VW-Aufsichtratschef Hans Dieter Pötsch, Regina Ovesny-Straka (Volksbank) und Werner Zenz (Bankhaus Spängler) am Ball. Nicht zu vergessen Franz Mayr-Melnhof, Margret und Hans Roth (Saubermacher), Ilse und Martin Bartenstein, Brillen-Multi Michael Pachleitner, Ernst Minar (John Harris), Nikolaus Klingohr (Interspot) oder Michael Wachsler-Markowitsch (ams). Kurhaus-Gleichenberg-Eigentümer Walter Schiefer brachte Erwin und Anita Müller (Drogerie Müller). Theaterholding-Chef Bernhard Rinner brachte die Promotion-Direktorin der Formel 1, Chloe Targett-Adams, zum Ball. Hintergrund: Man verhandelt eine Kooperation mit dem Schloßbergball.

Als Gäste von Styria und Kleine Zeitung amüsierten sich Ali Rahimi (Teppich-Unternehmer), Designerin Eva Poleschinski – in ihr Swarowski-Cape hat sie mehr als 10.000 Steine verwebt –, Autor Franzobel, Andreas Aschbacher (ELB-Form) oder die Medien- und Politikkenner Manfred Perterer (SN), Rainer Nowak (Presse), Barbara Haas (Wienerin), Johannes Bruckenberger (APA), Kathrin Stainer-Hämmerle und Peter Plaikner.

Voller Freude über den gelungenen Ball war auch die Politik: Hermann Schützenhöfer, Benita Ferrero-Waldner, Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler und Siegfried Nagl (ÖVP), Michael Schickhofer (SPÖ), Mario Eustacchio und Georg Mayer (FPÖ) sowie Spitzendiplomat Valentin Inzko.

Große Freudensprünge und einen Sprung zurück in die Vergangenheit gab es zu Mitternacht: Für den berühmten „Time Warp“ aus der „Rocky Horror Picture Show“ schlüpfte sogar die neue Ballettdirektorin Beate Vollack in die Rolle der Magenta. Bei der Mitternachtseinlage sorgte Dramaturgin Marlene Hahn für die Reunion von Modern Talking und Spice Girls: Die Opernsänger Taylan Reinhard und Ivan Oreščanin („Wann kann man schon Modern Talking in der Oper singen?“) verwandelten sich in Bohlen und Anders, die Damen aus dem Opern-Ensemble um Sieglinde Feldhofer und Dionne Wudu wurden zur berühmtesten Girlgroup der Welt.

Schmucke Gäste: Weitere Fotos von der Opernredoute-Feststiege Ali Rahimi Moghaddam, Teppich-Unternehmer, mit Gattin Carina Pirngruber (Gründerin der Superfood-Marke Nussyy) Hans Oberländer Zwei Olympiasieger auf einem Bild: Emese Hunyady wurde 1994 Eisschnellauf-Olympiasiegerin über 1500 m in Lillehammer - damals tanzte sie mit der österreichischen Fahne in der Hand Walzer. Harry Winkler wurde 1992 in Albertville Olympiasieger im Viererbob. Hans Oberländer Andrea und Franco Foda, ÖFB-Teamchef Hans Oberländer Marion Mitterhammer und Gatte, Regisseur Hans-Günther Bücking Hans Oberländer Literat Franzobel - sein aktueller Roman heißt übrigens "Rechtswalzer" - mit neuer Begleitung: Suzan Aytekin, Herausgeberin und Chefredakteurin "Schick Magazin" Hans Oberländer Mister Ferrari Heribert Kasper mit Romana Martinovic Hans Oberländer Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker mit ihrem Mann, der ehemalige Nationalbank-Chef Claus Raidl mit seiner Gattin Hans Oberländer Franz Mayr-Melnhof (Unternehmer, Landesjägermeister) und Gattin Eva Hans Oberländer Theaterholding-Chef Bernhard Rinner mit Gattin Sabine und ihrem Gast: Chloe Targett-Adams, Global Director Formula 1 - derzeit sei man "in Verhandlungen mit der Formel 1 für deren Promo Unterstützung zum Schlossbergball als Mehrwert für deren Partner und Sponsoren als einzigartiges Abendhighlight rund um einen Grand Prix von Österreich" Hans Oberländer WK-Vizepräsident Benedikt Bittmann mit seiner Frau Hans Oberländer Designerin Eva Poleschinski mit ihrem Mann Hans Oberländer Christof Widakovich und Herti Grossauer-Widakovich Hans Oberländer Olivia und Guido Strohecker (Architekt) Hans Oberländer Gerald Schöpfer, Präsident Österreichisches Rotes Kreuz, mit Gattin Hans Oberländer Juwelier Klaus Weikhard und Gattin Caroline Hans Oberländer LR Barbara Eibinger-Miedl, LH Hermann Schützenhöfer mit Gattin Marianne, Benita Ferrero Waldner mit ihrem Mann Francisco Ferrero Campos, Landesrat Christopher Drexler und Freundin Iris Müller-Guttenbrunn Hans Oberländer Siegfried Nagl und Gast Franco Foda und Gattinnen - beide heißen übrigens Andrea Hans Oberländer Hans Oberländer Hans und Anne Marie Schullin mit Tochter Hans Oberländer Alfons Haider im Interview bei Alice Samec Hans Oberländer Organisator Bernd Pürcher mit seiner Mutter Hans Oberländer Sylvia Baumhackl in einem Kleid, das sie praktischerweise gleich in "ihrer" Shoppingcity Seiersberg erstanden hat, mit Starfrisör Dieter Ferschinger Hans Oberländer Vize-Miss Austria Sarah Posch mit Misswahl-Veranstalterin Kerstin Zacharias und ihrem Mann Hans Oberländer Peter Weinmeister mit Gattin Hans Oberländer Tattoo-Star Mario Barth mit Katie Schaa Hans Oberländer Valentina und Josef Herz (WK-Präsident) Hans Oberländer Alexander Marko, Geschäftsführer der "Styria Media Services Österreich" mit seiner Ehefrau, der ORF-Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko Hans Oberländer Hannes Kartnig mit Ehefrau Claudia Hans Oberländer Franz Kerber (für ihn war es der letzte Ball als Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse) mit seiner Gattin und die neue Vorständin Walburga Seidl mit ihrem Mann Hans Oberländer Styria-Gäste: Valentin Inzko (Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina) und Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle mit Thomas Spann, Markus Mair und dessen Gattin Cornelia Hans Oberländer Kleine-Verkaufsleiter Harald Käfer mit seiner Frau Cornelia Hans Oberländer Hans und Margret Roth (Saubermacher), Ali Rahimi mit Gattin Carina Pirngruber Hans Oberländer Energie-Steiermark-Vorstand Christian Purrer mit Tochter Katrin und deren Freundin Hans Oberländer Hans-Günther Bücking, Marion Mitterhammer, Siegfried und Andrea Nagl, Stefania und Günter Riegler Hans Oberländer Hans-Günther Bücking mit Andrea Foda Hans Oberländer Anne Marie Schullin-Legenstein mit Andrea und Franco Foda Hans Oberländer Stadtrat Günter Riegler mit Gattin Stefania (Universitätsprofessorin an der Uni Triest) Hans Oberländer Arzt Heinz Klinger mit Gattin Hans Oberländer Adi Winkler (Kleine Zeitung) mit Gattin Hans Oberländer Das Team der Antenne Steiermark Hans Oberländer Antenne-Marketingleiter Manuel Krispl mit seiner Frau Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer Hans Oberländer 1/61

Über so viel „Girl Power“ freuten sich nicht nur die prominenten Damen auf dem Parkett – wie Schauspielerin Sonja Kirchberger, mit Unternehmerin Bettina Assinger und den Modeexperten Adi Weiss und Michael Lameraner zu Gast in der Loge der Schwarzlklinik-Chefs Johann und Grete Umschaden. Die „Venusfalle“ absolviert einen wahren Event-Marathon: Promi-Skirennen am Stuhleck, Weißwurstparty in Going bei Kitzbühel und jetzt ihre Opernredoute-Premiere in Graz: „Ich bin wegen des vielen Schnees mit dem Zug um 6 Uhr aus Kitzbühel gekommen.“ Apropos Kitzbühel: Das Hahnenkamm-Rennen hat Silvia Schneider – die TV-Moderatorin entwarf die Krönchen für die Polonaise-Damen – einen Strich durch die Rechnung gemacht, sie begleitete ihren Andreas Gabalier nach Tirol. Zum ersten Mal auf dem Ball: Puls-4-Moderator Gerald Fleischhacker, mit seinem Neo-ORF-Kollegen Norbert Oberhauser zu Gast bei den Agenturchefs Christoph und Eva Grassmugg.

So erlebten die Ballgäste die 21. Opernredoute

Die wohl schnellste Frau auf dem Parkett war Emese Hunyady: Österreichs einzige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin kam in ihrer neuen Funktion als Kulturbotschafterin von Monika Wogrollys „Living Culture“ – diese teilt sie sich mit Miss Styria 2018, Justine Bullner.

Schwungvoll ging es spätabends auch in der Casino-Champagnerbar zu: Zu Michel Nikolov ans Klavier gesellten sich Marcus Merkel und Sonja Šarić aus dem Opern-Ensemble.

Fotoserie: Spätnachts auf der Grazer Opernredoute

Debütanten gab es nicht nur im Eröffnungskomitee: „Ich glaube, ich bin der älteste Debütant“, schmunzelte Regisseur Hans-Günther Bücking (67). Der Mann von Schauspielstar Marion Mitterhammer gab zu: „Ich war überhaupt noch nie auf einem Ball!“ Die Britin Emily Prazer, einer der Formel-1-Gäste von Bernhard Rinner, war ebenfalls noch nie auf einem derartigen Fest. Sehr wohl hatte sie aber vom Wiener Opernball gehört, der aber angeblich nicht so lässig wie der Grazer sei. „Sehr elegant, sehr nobel – und das in Graz!“, befand Suzan Aytekin. Die Herausgeberin des „Schick Magazin“ kam mit Franzobel. Da schauten einige: Der Autor hat sich (wie kürzlich bekannt wurde) von Maxi Blaha getrennt, in Graz zeigte er sich erstmals mit seiner neuen Liebe.

Stolze Eltern gehören zur Redoute wie der Hajek-Blumenschmuck: Anne Marie und Hans Schullin strahlten, als heuer Tochter Lili mit ihnen am Ball war. Andrea Nagl wiederum wusste ihren Maximilian (13) in guten Händen. „Er ist bei der Oma, sie schauen sich einen James Bond an“, schmunzelte die Gattin des Bürgermeisters.

Gewinnspiel zur Opernredoute Zeigen Sie uns ihr bestes Foto von der Opernredoute! Einfach unter diesem Link hochladen und mit etwas Glück gewinnen.

Pannen gab es auch: Stylist Dieter Ferschinger profitierte noch vor der Eröffnung vom bekannt guten Service in der Oper: Ein Knopf riss ab, war aber bald wieder angenäht. Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl fiel wenige Stunden vor der Eröffnung die Begleitung aus. Ihren Mann erwischte eine Grippe. Schwägerin Yasmine Eibinger-Pree sprang sozusagen in ein Kleid und kam mit der Landesrätin pünktlich zum Start.

In der Disco stand auf einmal der Kleine-Zeitung-Geschäftsführer hinter dem DJ-Pult: Musik-Feinspitz Thomas Spann brachte mit Disco-Hits Bewegung in die Sache. Am Dancefloor: Die TV-Moderatoren Gerald Fleischhacker (auch ein Redoute-Neuling), Norbert Oberhauser sowie die Modeherausgeber Adi Weiss und Norbert Lameraner mit Sonja Kirchberger: Die genoss ihre langersehnte Redoute-Premiere sichtlich in vollen Zügen.

"Alles Tanz": Das Fest in der Grazer Oper

Mehr zum Thema 21. Opernredoute Die Nacht der Freude in der Grazer Oper

Fundgegenstände Was bei der Grazer Opernredoute alles übrig blieb