Eislauftraum Grandioser Auftakt zur Eislaufsaison am Hilmteich

Seit 20. Jänner kann man auf dem Hilmteich wieder Pirouetten am Eis drehen. Strahlender Sonnenschein lockte am Sonntag bereits ab 10 Uhr Groß und Klein aus den Federn und rauf aufs Eis.

© Mares Kohlmayr

Lang ersehnt und nun endlich erfüllt wird der Eislauftraum jetzt auch am Grazer Hilmteich. Bis dato boten die "Winterwelt" am Karmeliterplatz oder auch Mariatrost Eislaufmöglichkeiten an. Aufgrund der derzeitigen Kälte wird das Angebot aber größer.