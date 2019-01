In Graz wird die gesamte Weihnachtsbeleuchtung demontiert und eingelagert. Derzeit sind neun Monteure der Energie Graz teils in Nachtarbeit im Einsatz.

Neun Monteure der Energie Graz sind bei der Demontage im Einsatz © A. W. Tengg

650.000 LED-Lämpchen haben in der Weihnachtszeit in Graz für Stimmung gesorgt. Jetzt muss die gesamte Weihnachtsdekoration wieder entfernt werden – ein Arbeitsaufwand, den viele Grazern nur am Rande mitbekommen. In Nachtarbeit werden derzeit rund um den Jakominiplatz die letzten Lichterketten und Sterne demontiert.