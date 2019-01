Immer mehr Radfahrer in Graz wintern ihre Räder nicht mehr ein und fahren die ganze Saison durch. Wir haben für Sie ein paar Tipps, wie sie leichter durch die kalte Jahreszeit kommen.

Verkaufsschlager im Winter: der kevlarverstärkte, pannensichere Reifen © A. W. Tengg

"Wer sein Rad liebt, der schiebt", ist natürlich ein Mythos. Besonders im Winter sind Räder jedoch anfällig dafür, "den Geist aufzugeben". "Die größte Schwachstelle sind die Reifen", sagt David Schmuck. Seit 2007 schraubt er bei "Drahtesel" in der Schönaugasse 43 an Rädern. Vor zehn Jahren habe es für ihn in den Wintermonaten nur wenig zu tun gegeben. "Mittlerweile bekommen wir im Winter immer mehr Kundschaft. Viele Radfahrer fahren das ganze Jahr durch", erklärt Schmuck. Viele Kunden kommen derzeit mit einem oder gleich zwei Platten zu ihm.