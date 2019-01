Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Simon Möstl

Rauchfrei seit 370 Tagen ... nein, das ist kein stolzes Fazit aus einer Selbsthilfegruppe, das ist die Bilanz vom Grazer „Office Pub“. Am 1. Jänner 2018 wurde das Lokal auf rauchfrei umgestellt und damit zum Vorreiter in Graz. Der damalige Wirt Andrew Spencer verkaufte die Bar letztes Jahr an andere Eigentümer. Der neue Besitzer David Biggins – dem auch die Bar 28 und das Brau 32 in Graz gehören – ist seit 2011 im Office Pub tätig, und blickt auf die Herausforderungen des Vorjahres zurück.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.