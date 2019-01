Wenn es draußen kalt wird, ist es im Grazer Marienstüberl bereits warm. An Rund 170 Obdachlose wird hier tagtäglich Essen ausgegeben, etwa 500 Grazer holen regelmäßig Essensspenden ab. Zeit für einen Besuch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwester Elisabeth in ihrer selbst gestalteten Kapelle im Marienstüberl © Julian Melichar

Armut ist reich - an Facetten und Schattierungen. Und sicher nicht saisonbedingt. Der Hunger von Menschen, die in Armut leben, bezieht sich nicht nur auf eine warme Mahlzeit am Tag. Das Grazer Marienstüberl lässt sich nicht mit dem Begriff „Asylindustrie“ charakterisieren. Soweit die Koordinaten.