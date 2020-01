Wer bekommt die meisten Klicks? Die Kleine Zeitung suchte die Stimmenkaiser unter den Eröffnungspaaren der 22. Grazer Opernredoute. Die Sieger werden am Samstag bekanntgegeben!

48 Paare eröffnen heuer die Grazer Opernredoute (hier ein Archivbild aus dem Jahr 2016) - nur eines kann Stimmenkaiser werden! © Kleine Zeitung / Gernot Eder

Rund 50 junge Paare sind dabei, wenn am 25. Jänner die 22. Grazer Opernredoute mit der von Claudia & Lisa Eichler und Klaus Höllbacher choreografierten Polonaise eröffnet wird. Bis die Tanzsohlen glühen, ging es im Internet heiß her: Die Tänzerpaare stellten sich nämlich noch dem Voting der Kleinen Zeitung.

Das Voting der Opernredoute-Tanzpaare startete am Donnerstag, den 2. Jänner 2019, um 15 Uhr. Abgestimmt werden konnte bis zum Donnerstag, 23. Jänner 2019, wieder um 15 Uhr. Wer gewonnen hat, erfahren Sie am Samstag: Da werden die Sieger in der Kleinen Zeitung vorgestellt.

Das gibt es für das Siegerpaar

Das Paar mit den meisten Stimmen wird unter anderem als „Steirer des Tages“ in der Kleinen Zeitung vorgestellt. Außerdem gibt es für das Eröffnungspaar mit den meisten Stimmen noch einen wertvollen Preis zu gewinnen: Eine Einladung in das neu eröffnete Premiumhaus Stadl Wuggitz von PURESLeben inmitten der südsteirischen Weinberge - bei Kaminfeuer oder im beheizten Panoramapool samt Außensauna kann man sich vom aufregenden Ball-Auftritt erholen und bei einem herrlichen Ausblick steirische Schmankerln genießen. Die Fahrt dorthin ermöglicht der Mobilitätspartner der Opernredoute, GB Premium Cars, mit einem nagelneuen Jaguar e-pace.