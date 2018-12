Facebook

Edmund Herfert (36) betreibt den Neujahrsstand am Eisernen Tor © Brescakovic

Kurz nachdem die Standln der Grazer Christkindlmärkte geräumt wurden, haben die Glücksbringer-Verkäufer ihren Platz schon eingenommen. Auch heuer kann man sich das Körberl mit den traditionellen Glückssymbolen füllen. Fliegenpilze, Kleeblätter, Marienkäfer und Glücksschweinchen gehören zu den beliebtesten und meist verbreiteten Glücksbringer auf den Ständen. "Besonders beliebt sind unsere neuen Pandaschweinchen", erzählt Edmund Herfert (36), der den Verkaufsstand am Eisernen Tor betreibt. Dort gibt es die Schweinchen, in typischer schwarz-weiß Färbung in unterschiedlicher Größe für einen bis maximal zwei Euro.