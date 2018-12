Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wo die ganze Stadt tanzt © G.Light - Fotolia

Um den Jahreswechsel ausgiebig zu feiern, muss man in der Landeshauptstadt nicht bis zur Silvesternacht warten. Warmlaufen oder besser warmtanzen kann man sich bereits am heutigen Samstag. In der Postgarage steht ab 22 Uhr die zehnte Auflage der Silwörster-Party auf dem Programm. Organisator Markus Hawlas setzt dabei auf ein bewährtes Partyrezept: Musik aus den 90er- und 00er-Jahren macht den Abend zum Hit. Am zweiten Floor: House und Techno.