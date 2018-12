Es grünt so grün im Wohnzimmer

Facebook

Robert Pardatscher (links) und Max Höfer (rechts) und sind stolz auf ihren „steirischen Nachwuchs“ © Fuchs

Quer durch die Stadt prägten sie das Bild der Vorweihnachtszeit: Blaufichten, Nordmanntannen und Co. Von den frühen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag hinein nehmen sich hier die Verkäufer Zeit, für jeden Kunden den passenden Baum zu finden. Auch am 24. Dezember standen sie noch, um die letzten Bäume an den Mann zu bringen. „Buschig muss er sein“, erklärt ein Herr am Rossegger Kai dieser Tage bei unserem Besch. Andere wollen ihn eher klein und dezent, wieder andere groß mit vielen Ästen, damit „genug Platz für Schmuck und natürlich Süßes ist“. Na bitte, jedem das Seine.