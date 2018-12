Facebook

© Beatrix Altendorfer

Als das "Grätzl des Vertrauens" bezeichnet Betreiberin Beatrix Altendorfer den Grazer Bezirk St. Leonhard, da sie dort bisher ihr ganzes Leben verbracht hat und sich deswegen umso mehr freut in diesem Stadtteil von Graz eine passende Räumlichkeit für ihren Verschenkeladen gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Andrea Breithuber vom Verein "Nachhaltig in Graz" haben die beiden bereits in den Sommermonaten erfolgreich jeden Donnerstag in der Woche eine Kleidertauschbörse im Freiem organisiert.