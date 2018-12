Kleine Zeitung +

Weihnachtlich Gratis Öffis, Glühwein und Kinderzug: alle Angebote vom Adventsamstag im Überblick

Geschenke werden eilig eingepackt, auf dem Weg ins nächste Geschäft schnell ein Glühwein verzehrt, weiter gehts. In all dem Trubel hält der Adventsamstag in Graz auch ein paar Zuckerln bereit.