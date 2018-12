Seit November finden die ersten "ArtNights" in Graz statt. Der Trend dieser besonderen Malworkshops fand seinen Weg von Berlin, über Wien in die steirische Landeshauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ArtNight expandierte in den letzten zwei Jahren in über 30 weitere Städte © KK/ArtNight/fotocruz

Manche Trends brauchen ihre Zeit bis sie auch in Graz ankommen, sei es der Rad-Lieferservice, Lastenräder, Coworking-Spaces oder jüngst Pfandbecher für Coffee-to-go. Die Idee gemeinsamer Mal-Abende, bei denen man unter Anleitung persönliche Kunstwerke erschafft, fand ihren Weg hingegen schnell in die Landeshauptstadt. Vor zwei Jahren wurde "ArtNight" von Aimie-Sarah Carstensen-Henze und David Neisinger in Berlin gegründet. In Wien gibt es ArtNight seit Dezember 2017. Und seit November finden die ersten ArtNights auch in Graz statt.