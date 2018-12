Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles Banane: Tihomir "Tichy" Mudnić und Niko Frühauf © Werner Krug

Das Chinalokal „Goldene Apfel“ liegt direkt gegenüber, und auch eine „Goldene Birne“ gab es schon einmal in Graz (so hieß nämlich das Parkhotel im 19. Jahrhundert). Jetzt bereichert die „Goldene Banane“ den edelmetallenen Obstkorb der Stadt: Nachdem sich die Sache mit der behördlichen Genehmigung in die Länge gezogen hat – der Umbau der ehemaligen Volksbank-Filiale in ein Lokal war weit anspruchsvoller als gedacht –, sperren Tihomir Mudnić und Niko Frühauf am Freitag endlich auf.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.