Es ist so weit: In Graz-Straßgang findet die angekündigte Österreich-Premiere statt - der erste "Mäki" im neuen Holz-Design hat eröffnet.

Der erste "Mäki" im neuen Look © Michael Saria

Jugend forscht: Eine Gruppe von Schülern strömt in das Lokal von McDonald's am Grazer Weiberfeldweg - und tuschelt und schaut sich neugierig um. Ja, hier in Straßgang ist seit wenigen Tagen alles neu. Damit nicht genug: Wie von Dietmar Kuhn gegenüber der Kleinen Zeitung angekündigt, ist dies überhaupt Österreichs erster "Mäki" im nagelneuen Holz-Design.

