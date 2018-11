Facebook

Ab heute dreht die Grazer Adventbim ihre Runden in Graz © A. W. Tengg

Am Donnerstagabend war es soweit: Der Verein "Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt" legte den Hebel um und die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ging an. "Gemeinsam mit den Händlern in der Innenstadt starten wir hiermit in die Vorweihnachtszeit", sagt Vereinsvorsitzender Martin Wäg.