© GEPA pictures

Statt auf der Laufstrecke traf man sich am Freitagabend in den edlen Räumlichkeiten des Casino Graz, um die fitten Gewinner ehrenhaft in Empfang zu nehmen. Wasser im Wegwerfbecher und halbe Bananen wurden diesmal eingetauscht gegen Sekt und Bier. Bevor die glücklichen Gewinner jedoch auf die Bühne gerufen wurden, ließ man gemeinsam nochmal die Highlights des letzten Graz-Marathons Revue passieren, der heuer bei "Kaiserwetter" nahtlos über die Bühne ging.