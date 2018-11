Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starke Show des BG/BRG Gleisdorf © Petra Schwarz

Der steirische Maturaball-Reigen geht an diesem Wochenende munter weiter. Zwischen Ennstal und der südsteirischen Grenze wurde bei rund einem Dutzend Maturabällen gefeiert.

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die besten Fotos des Ball- und Festwochenendes in der Steiermark. Hunderte lustige und stilvolle Fotos machen Lust auf mehr.

Famoser Ball

Zur Zeitreise nach Hollywood und in die Musikgeschichte machten die Maturanten des BG/BRG Gleisdorf am Samstag.

BG/BRG Gleisdorf: Ball of Fame

Erste Klasse bitte

Das Borg Monsberger in Graz hob unter dem Motto "Royal Airline - First Class Matura" ab.

Borg Monsberger: First Class Maturaball

Grüner Ball in Bruck

Zünftig und traditionell ist der Maturaball der Forstschüler in Bruck an der Mur.

Maturaball der Forstschule Bruck: Grüner Ball - Der Ball der Bälle

Vom Olymp gekommen

"Ballkropolis – Die Götter verlassen den Olymp": Unter diesem Motto feierten die Maturanten des BG/BRG/BORG Kapfenberg am Freitag im VAZ Krieglach.

BG/BRG/BORG Kapfenberg: Maturaballtiger unter sich!

Nacht der berauschenden Farben

Am Freitag wurde in Graz in den Kammersälen der Maturaball des BRG Petersgasse gefeiert. Farbenprächtiges Motto: Paintball - die Nacht der Farben. Maturaball BRG Petersgasse: Paintball, ein Volltreffer

Vergangenheit und Gegenwart - an einem Abend

Und ein paar Kilometer weiter ging es am Freitag in der Helmut-List-Halle in Graz ebenfalls hoch her. Unter dem Motto "Golden Masquerade – glamour of the past" feierte das Borg Dreierschützengasse. Maturaball Borg Dreierschützengasse: Märchenhafter Ball des Borg Dreierschützengasse

Lust auf mehr?

In der Vorwoche fanden nicht weniger als 18 Maturabällen statt!



>>Alle Bilder davon finden Sie hier<<

Es kam sogar zu einem Heiratsantrag während einer Polonaise.