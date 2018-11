Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maskerade in der Listhalle © ballguide/ Großschädl

Nach nicht weniger als 18 Maturabällen in der Vorwoche (>>Alle Bilder davon finden Sie hier<<), wo es sogar zu einem Heiratsantrag während einer Polonaise gekommen ist, geht der steirische Maturaball-Reigen an diesem Wochenende munter weiter.

Auch diesmal wird zwischen Ennstal und der südsteirischen Grenze bei rund einem Dutzend Maturabällen getanzt und gefeiert. Es ist sozusagen die erste Reifeprüfung - auf dem Tanzparkett.

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die besten Fotos des Ball- und Festwochenendes in der Steiermark.

Da ging es um berauschende Farben

Am Freitag wurde in Graz in den Kammersälen der Maturaball des BRG Petersgasse gefeiert. Farbenprächtiges Motto: Paintball - die Nacht der Farben.

Maturaball BRG Petersgasse: Paintball, ein Volltreffer

Vergangenheit und Gegenwart - an einem Abend

Und ein paar Kilometer weiter ging es am Freitag in der Helmut-List-Halle in Graz ebenfalls hoch her. Unter dem Motto "Golden Masquerade – glamour of the past" feierte das Borg Dreierschützengasse.

Maturaball Borg Dreierschützengasse: Märchenhafter Ball des Borg Dreierschützengasse