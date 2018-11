Wie bekannt wurde, bringt Graz ab 1. Dezember 3000 Pfandbecher für Coffee-to-go in Umlauf. Die ersten Cafés sind jetzt an Bord, eine zweite Neuerung soll zudem mit Jänner kommen.

Premiere in Graz

© Stadt Graz/Fischer

Kaffee zum Mitnehmen, schön und gut. Doch Coffee-to-go-Becher produzieren eine Unmenge an Müll, allein zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz landen täglich in Graz 1000 Becher in den Mistkübeln. Wie berichtet, startet Graz ein Pfandsystem für Coffee-to-go Becher, um diesen Müllberg zu reduzieren.