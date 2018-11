Marie-Theres Neumeister will mit ihrem Onlineshop "Gains and Roses", auf dem fair produzierte Waren verkauft werden, eine Marktlücke in Österreich schließen.

Cross-Fit als Lebensinhalt: Marie-Theres Neumeister © Marion Luttenberger

Sie ist 27, ausgebildete Krankenschwester und - leidenschaftliche Cross-Fitterin. Aus ihrem Hobby will die Grazerin Marie-Theres Neumeister nun ihren Beruf machen. Am 11.11. um 11 Uhr ging ihr Onlineshop "Gains and Roses" an den Start. Auf der Seite kann spezielle Kleidung für die intensive Fitnesstrainingsmethode Crossfit bestellt werden.