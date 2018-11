Die ehemalige "Bar Albert" in der Grazer Herrengasse platzte am Mittwochabend aus allen Nähten. Wurde doch die Eröffnung unter neuem Namen und mit neuem Konzept präsentiert.

© Jorj Konstantinov

Wenn der Namensgeber eines Lokals dieses verlässt, wird es nicht nur Zeit für einen neuen Namen. Mit dem Abgang von Albert Kriwetz haben sich Eigentümer Roland Gölles gemeinsam mit Neo-Barchefin Sara Kos in Graz und Barchef Martin Stühlinger in Kufstein neu formiert und am Mittwoch an beiden Standorten ein evolutionär erweitertes Konzept der erfolgreichen Wein- und Genussbar gelauncht.

Unter Federführung von Roland Gölles wurde ein neuer Name entwickelt, der sich selbst erklärt und wesentlich konkreter dafür steht, was die Gäste erwarten können: „cupa – wein- & genussbar“, so der neue Lokal-Name, der in seiner Wortbedeutung bereits verrät, womit man die Gäste erfreuen wird. Gölles: „Im lateinischen Wort „cupa“ finden sich folgende Bedeutungen wider: einerseits ,Gewölbe’, was natürlich auf die wunderschöne alte Gewölbe-Architektur in beiden Lokalen bezogen ist. Andererseits aber auch ,Fass’ oder ,Trinkschale’, dessen Zusammenhang mit einer Weinbar mehr als passend ist.“

Fotos der Eröffnung: Bar Albert wurde zur 'cupa bar'

Mit dem neuen Namen bekommt auch das Erscheinungsbild der „cupa wein- & genussbar“ ein sanftes Marken-Facelifting. Aber das Interieur mit seinem modernen Design und den vinophilen Materialien (Barrique-Holz, Stahl, Muschelkalk) bleibt natürlich erhalten. Und jeder, der sich schon vorher in der Bar wohl gefühlt hat, wird sich hier auch weiterhin zuhause fühlen. „Uns ist es wichtig, dass wir nicht alles neu denken, sondern das Gute behalten und einfach noch besser machen“, so Gölles.

Neue Weinkarte, auch für Natural-Weinliebhaber

Was das gastronomische Konzept angeht, hat Diplom-Sommelière Sara Kos gemeinsam mit Yves Michel Müller, Chef der Domäne Müller und des dazugehörigen Weinhandels sowie Betreiber einer Weinbar in Wien, das Weinkonzept klarer strukturiert und mit einer neuen Weinkarte für die Gäste auch greifbar gemacht. „Der Schwerpunkt liegt im Sortiment weiterhin auf heimischen Weinen aus ganz Österreich und dazu einer sehr repräsentativen Selektion an internationalen Tropfen aus Frankreich, Deutschland, Italien und der neuen Welt“, so Müller. Neu dazu kommt ein umfangreiches Portfolio an Natural-Weinen. „Wir wollen auch speziell für die Natural-Weinliebhaber die erste Adresse in Graz und Kufstein sein“, so Sara Kos.

Delikatessen und "Dosenfutter"

Das gilt freilich auch für die regionalen Spezialitäten und internationalen Delikatessen. Die „Jausen“ in Gourmet-Qualität bekommen neue Edelzutaten, das bereits etablierte Konzept des „Dosenfutters“ – also hochwertige Fischkonserven aus Frankreich, Spanien und Portugal – wird nicht nur beibehalten, sondern um einige neue Produkte von den besten Fisch-Manufakturen am Atlantik erweitert. Ganz neu im Delikatessen-Regal warten Wiener Schnecken von Guckumuck als Gulasch oder mit Balsamicozwiebel und zwei Sorten Kaviar aus dem Alpenraum auf exklusive Gaumen.

Die Führung beider Bars liegt nun zur Gänze in den Händen eines eingespielten und schon in der Vergangenheit erfolgreichen Duos: In Graz ist Diplom-Sommelière Sara Kos als Barchefin fürs Verwöhnen der Gäste verantwortlich und in Kufstein ist der Top-Barkeeper und Limonadier Martin Stühlinger nun die alleinige Genuss-Instanz.

200 Gäste bei der Eröffnung

Die Eröffnung ließen sich gut 200 Gäste nicht engehen. Darunter: Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris, Veranstalter Walter Schiefer, Falstaff-Karriere-Macher Alexandra Gorsche und Heimo Jessenko, Genusscoach Sabine Flieser-Just und viele mehr.