Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Milanov bietet auf dem Lendplatz Allerheiligen-Gestecke und winterfeste Blumen an. © Georg Tomaschek

An vier Grazer Märkten können die Allerheiligen-Gestecke der Gärtnerei Milanov erworben werden: „Ich stehe täglich auf dem Lendplatz“, erklärt Philipp Milanov: „Mein Vater betreut unseren Stand am Kaiser-Josef-Platz.“ Philipps Bruder Martin, der auch die Gestecke zusammenstellt, kommt jeden Dienstag und Samstag nach St. Peter. „Und unsere Mutter steht mittwochs und samstags in Eggenberg.“ Im Oktober gibt es Schmuck für den Friedhof und winterfeste Blumenarten: „Erika sind besonders begehrt, sie lassen sich gut mit Gitterkraut kombinieren!“ Auch die Scheinbeere und das Stiefmütterchen können den Winter über für ein wenig Farbe sorgen. Solange der Vorrat reicht gibt es außerdem noch große Töpfe mit Chrysanthemen für den Garten. Das ganze Sortiment ist auch im Geschäft der Gärtnerei in der Sandgasse erhältlich.

Franziska Wolf-Maier mit ihren Striezeln am Kaiser-Josef-Platz. © Georg Tomaschek

„Ich weiß vorher nie, ob ich genug Schlaf bekommen werde“, lacht Franziska Wolf-Maier: Damit am Markttag alles frisch ist, bäckt die Vasoldsbergerin oft bis spät in die Nacht hinein. Auf dem Kaiser-Josef-Platz bietet sie neben Gemüse und Kernöl allerlei Gebäck an, vom Apfelstrudel bis zum Marmorkuchen. Für das Allerheiligenfest besonders wichtig: Die Landwirtin bäckt natürlich auch Striezel: „Die biete ich das ganze Jahr über an. Zu Allerheiligen allerdings in mehr Variationen.“ Es gibt sie mit oder ohne Rosinen, mit oder ohne Hagelzucker und in drei verschiedenen Größen. Wer eher in Halloween-Stimmung ist, kann Kürbisse erwerben, entweder im Ganzen oder geraspelt zum Kochen.

Herta Schaffler mit einem Buchs-Strauß am Kaiser-Josef-Platz. © Georg Tomaschek

In liebervoller Handarbeit fertigt Herta Schaffler Allerheiligenschmuck: „Ich binde den ganzen Nachmittag und Abend, damit für den Markt alles fertig ist.“ Der letzte Schliff, zum Beispiel eine Schleife, wird den Einzelstücken dann direkt vor dem Verkauf verliehen. Zur Auswahl stehen Kränze, Zöpfe und Sträuße: „Hortensien und Strohblumen halten oft bis Weihnachten“, empfiehlt Schaffler, die seit 48 Jahren auf den Kaiser-Josef-Platz kommt. Wie sie so lange durchgehalten hat? „Ich habe einfach große Freude an meiner Arbeit!“

Bernadette Lex verkauft Holzschmuck für Allerheiligen. © Georg Tomaschek

Wem der Sinn nach etwas ausgefallenerem steht, ist bei Bernadette Lex gut bedient: Sie verkauft am Kaiser-Josef-Platz Holzschmuck: „Ein Holzengel eignet sich gut als Grabschmuck, oder man verziert ein Allerheiligen-Gesteck noch zusätzlich mit Holzflügeln.“ Neben den Engeln und Engelsflügeln sind auch herbstliche Motive erhältlich. „Mein Sohn Matthias schnitzt jedes einzelne Stück selbst“, zeigt sich Lex stolz.

Marktpreise Allerheiligen-Kranz 20 Euro je Stück Allerheiligen-Strauß 6 Euro je Stück Allerheiligen-Zopf 12 Euro je Stück Erika ab 3 Euro je Stück Chrysanthemen 10 Euro je Topf Gestecke ab 25 Euro je Stück Gitterkraut 3 Euro je Stück Holzschmuck ab 0,50 Euro je Stück Mini-Erika 2,50 Euro je Stück Scheinbeere 3,50 Euro je Stück Stiefmütterchen 0,60 Euro je Stück Striezel 6 Euro je Kilo