Neo-Chefin Elisabeth Philipp baut um, bleibt den traditionellen Mehlspeisen aber treu © BG

Wer in die Traditionskonditorei Philipp in der Krenngasse geht, wird den frischen Wind vielleicht schon spüren. Der hintere Gästebereich ist bereits umgebaut, der Rest soll in den nächsten Monaten folgen, wie Elisabeth Philipp sagt. Sie hat den Betrieb per 1. Juli von ihrem Vater Wolfgang übernommen und will ihn nun „neu herrichten“.

