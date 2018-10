Burger, Pommes und Co. bekommen Konkurrenz. Kebapstandl am Jako macht Platz für ein Pita-Restaurant.

Das ´Pita-Haus´ zieht in Kürze in die Gleisdorfer Gasse 1 ein. © Brescakovic

Die Grazer Gastrokultur erweitert ihre Multikulturalität. In die Gleisdorfer Gasse 1, direkt neben die Shisha-Lounge "wunderBar" zieht bald ein Pita-Restaurant ein. Der kürzlich erst eröffnete und mittlerweile schon zugesperrte Kebapladen "#kebapseinVater" übergibt die Lokalität an das Pita-Haus. "Wir hatten diese Idee schon vor Jahren, doch leider haben wir nie den passenden Standort gefunden", erklärt Betreiber Denis Mujkanovic, der das Projekt gemeinsam mit Shishabar-Chef Mehmet "Memjo" Diklitas aufziehen will.