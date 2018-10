Facebook

Schaukeln auf der Nostalgiewelle: Ein Besuch beim Haller ist für Weihnachts-Deko-Fans ein Muss © Simon Möstl

Räuchermännchen, Adventkalender, Christbaumschmuck und andere weihnachtliche Deko: Lassen Sie sich mitnehmen auf einen weihnachtlichen Rundgang - 71 Tage, bevor das Christkind kommt.

Das sind unsere Stationen:

Der Christbaum ist aufgeputzt, darunter die ersten Packerln. Wie bitte? Nein, Sie haben sich nicht im Datum geirrt – wir schreiben den 14. Oktober, bis zum Heiligen Abend sind es noch 71 Tage. Doch bei so manchem Einrichtungsriesen ist der Gabentisch schon reich gedeckt. Auch bei Ikea.

Die Packerln warten schon - bei Ikea Foto © Beate Pichler

Der Himmel voller Kostbarkeiten

Und wieder hängt der Himmel voller Geigen. Und Schlagzeuge. Und Hotdog-Stände, Austern, Skischuhe und Karussell-Kamele, Bagger, Bohrer, Griller – auch eine Liftgondel und Flamencotänzerin, ein Weihnachtsmann auf Skiern, eine Spielkonsole, Nikolaus und Teufel, Fee und Donald Duck, Reisetasche und Schnecke,

sogar Dracula und Frankenstein sind dabei. Mundgeblasen und handbemalt: Der Christbaumbehang im Traditionsgeschäft Haller in der Grazer Herrengasse ist legendär – und auch wenn es für Weihnachten noch „deutlich zu früh ist“, lässt sich eine deutsche Touristin gerade einen Schneemann einpacken. Da kann man nicht widerstehen ... Finden übrigens auch Siegrid Macdonald („Schöne Dinge schaut man gerne an, das inspiriert“) oder Roland Jakobitsch und Maximilian Rakuscha, die auf Betriebsausflug aus Klagenfurt in Graz sind und nicht umhinkommen, in das kleine Geschäft mit dem großen Zauber hineinzuschneien. Heuer übrigens auch im Sortiment: Hochzeitspaare für den Christbaum – Mann/Frau, Frau/ Frau, Mann/Mann. Auch das Christkind geht mit der Zeit ...

Staunen vor der Haller-Auslage: Maximilian Rakuscha, Roland Jakobitsch aus Klagenfurt Foto © Simon Möstl

Tradition steht Spalier

Wobei die Zeit manchmal stehen zu bleiben scheint. Oben, beim Heimatwerk in der Sporgasse, stehen sie schon Spalier, die Nussknacker und Räuchermänner aus dem Erzgebirge. Für gewöhnlich hält hier Adventliches erst nach Allerheiligen Einzug – aber die Frage „Wann gibt’s die ersten Weihnachtssachen?“ wird auch hier immer früher gestellt ...

Anna Rauschenberg und Heimatwerk-Schätze aus dem Erzgebirge © Simon Möstl

Advent mit Tee und Gewürzen

Ruhig bleiben, Tee trinken. Den Adventkalender mit 24 verschiedenen Sorten und kleinen Botschaften (oder mit 24 Gewürzmischungen und Rezepten) gibt’s bereits – beim „Sonnentor“ in der Sporgasse.

Tee-Adventkalender, gefunden beim "Sonnentor" © Simon Möstl

Der Weihnachtsmann zeigt sich von der Schokoseite ...

Aber natürlich auch den Adventkalender mit Schoko gefüllten! Nikolo, Krampus, Weihnachtsmann und -engerl – beim Heindl in der Sporgasse weihnachtet es seit Tagen. Und wer genau schaut, findet sogar schon schokosüße Neujahrsgrüße: Viel Glück! Nur die Marzipansau wird heuer noch nicht rausgelassen.

In Stiefelschritten zum süßen Fest: Sabine Gudera bei Heindl © (c) Simon Möstl ONLOPH

370 Euro gaben die Steirer im Vorjahr im Schnitt für Geschenke aus – der Handel machte rund 200 Millionen Euro Umsatz. Gerhard Wohlmuth, Handels-Spartenobmann

Leise rieselt der Schneekugeln-Schnee

„Merry Christmas“ ist beim Klammerth in der Herrengasse angesagt: Spieluhren geben schon den Ton an, in Schneekugeln rieselt es leise und rundum ist feines Weihnachtsporzellan aufgedeckt.

Spieluhren beim Klammerth Foto © Simon Möstl

Die schönsten Geschichten zum Fest

Felix ist fürs Weihnachtsporzellan zwar noch zu klein, seine Oma aber schon in Adventstimmung: Sie hat beim Moser am Eisernen Tor einen Adventkalender entdeckt – ganz nostalgisch, genau so, wie sie ihn will. Apropos Adventkalender: Den gibt’s auch rund um die TKKG-Detektive. - Oder lieber eine Weihnachtsgeschichte? Wie wär’s mit „Wilma und das Christkind“ von Ewald Simon Wurzinger – der liest am 15. Dezember beim Moser auch daraus. Um die „Stille Nacht“ dreht sich dagegen alles bei Karin Ammerer und Heinrich Götz: in den „schönsten Geschichten rund um das weltbekannte Weihnachtslied“.

Nostalgischer Adventkalender: Veronika Kleindienst, Tochter Anke Mai und Felix beim Moser Foto © Simon Möstl

Wer bringt den Christbaum?



Sie suchen schon eine Weihnachtskarte? Oder ein Blechauto, das den Christbaum bringt, ein Eichhorn, das sich als Kerzenträger andient? Auch bei Novosel in der Schmiedgasse weihnachtet es an allen Ecken und Enden – seit 1. Oktober. Die Touristen lieben es.

Der Christbaum kommt schon angerollt: Tatjana Novosel © Simon Möstl

Fast alles Gold, was glänzt ...

Elchgeweih und Lutscher für den Kopf, eine Lichterkette aus nackten Glühbirnen für den Christbaum, der ansonsten in Gold strahlt – bei Butlers in der Hans-Sachs-Gasse geben sich Weihnachtsmann und Co. sogar schon seit 25. September ein Stelldichein. Gesellen Sie sich doch dazu!

Goldig der Baum, bunt bis zum Haarschmuck die Deko: Jasmin Ahne, Katrin Einfalt von Butlers Foto © Simon Möstl

