Die Plastikflasche nicht wegwerfen, sondern anziehen? Ja, das geht, wie derzeit ein Pop-Up-Store in der Bürgergasse zeigt.

Aus Plastik wird Jacke – Tini Köck lädt zum „Ecoalf-Pop-Up-Store“ in die Bürgergasse © Alexander Danner

Aus Alt mach Neu lautet das Motto im Grazer Modeherbst. In der Bürgergasse 9 leuchten gelbe Mülleimer in den Schaufenstern des "Magazzin". 50 Prozent weniger Energieverbrauch steht drauf. Tini Köck, ihre Mutter und ihre Schwester laden derzeit in den hinteren Teil des Geschäfts zum „Ecoalf-Pop-Up-Store“ - noch bis zum 21. Oktober!

Unter der Ecoalf-Kollektion finden sich Daunenjacken, Jogginghosen, Schuhe oder Taschen, die aus Plastik oder anderen wiederverwertbaren Materialien fabriziert wurden. „Es kommt super an bei den Kunden, und man braucht beim Kauf kein schlechtes Gewissen zu haben“, sagt Tini Köck vom „Magazzin“. Sie trägt selbst rote-blaue Ecoalf-Schuhe – „die Oberfläche wurde aus Plastikflaschen, die Sohle aus Autoreifen gemacht“.

Ecoalf stammt aus Spanien, Designer Javier Goyeneche bekam Sohn Alfredo, wollte etwas Nachhaltiges schaffen und voilá, Ecoalf war geboren. Eine Woche beherbergt Köck den Pop-Up-Store im „Magazzin“ noch, „wir haben Ecoalf als erster Laden in Österreich geführt, nächstes Jahr im Sommer und Herbst werden wir das Konzept wieder weiterführen.“