Beim Flughafen Graz und in der Nähe der Merkur-Arena werden zwei neue Hotels in den nächsten drei Jahren gebaut.

So soll das Hotel an der Liebenauer Tangente aussehen © Amedia

An der Liebenauer Tangente und am Flughafen Graz sollen zwei neue Hotels entstehen. Die Amedia Hotelgruppe hat gemeinsam mit der WIGA-Gruppe und WEGRAZ am Mittwoch die Projekte vorgestellt.

Ein Jahr Bauzeit

Das Flughafen-Hotel, das an der Flughafenstraße 23 gebaut wird, soll 100 Zimmer umfassen und Geschäftsreisenden eine kurze Anreise zum Flughafen ermöglichen. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ein Jahr. Der zweite Hotelkomplex, der an der Liebenauer Tangente geplant ist, wird 200 Zimmer bieten und Büroflächen auf acht Etagen, sowie eine Skybar. Das Bauende ist für 2021 angedacht.

"An einer der Einfahrtsschneisen nach Graz und am Flughafen Hotels zu bauen, ist für die stark wirtschaftlich wachsende Grazer Infrastruktur ein guter Schritt", sagt Bürgermeister Siegfried Nagl.

