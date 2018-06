Bernie sucht die coolsten WGs in Graz, Klagenfurt und Villach. Was es mit dem Erdmännchen auf sich hat und wie man an seinen monatlichen Mietkostenzuschuss von 500 Euro kommt.

© pixabay

Das WG-Leben kann mitunter ganz schön anstrengend sein. Wer kümmert sich um die Verträge mit Internet- und Fernsehanbieter, wer schaut, dass immer genug Getränke eingelagert sind und wieso bitte funktioniert das mit dem Putzplan nie? Nun, Letzteres können wir den Studierenden nicht abnehmen, aber bei den anderen Themen will die Kleine Zeitung ab sofort behilflich sein. Oder besser gesagt unser Bernie.

Bernie ist ein geselliges Erdmännchen und ist auf Suche nach einer neuen Bleibe in einer Wohngemeinschaft. Noch will er über seine Aufgaben in der WG nicht allzu viel verraten. Bekannt ist nur: Das rote Tierchen freut sich über Mitbewohner, die ihre Erlebnisse mit ihm und damit den Kleine-Zeitung-Usern teilen.

JETZT ANMELDEN Hier geht's zum Teilnahmeformular

Auch wenn Bernie noch verschlossen ist – mittlerweile ist bekannt, dass er pro Monat 500 Euro Mietkostenzuschuss beisteuern wird. Mit Bernie in der WG sparen sich dessen neue Freunde also bares Geld und sind auch bei jeder Menge spannenden Unternehmungen dabei.

Bernie und die WG Das bietet euch Bernie: Soundportal: Eigene Playlist für eine Stunde, gratis Eintritt zu Konzerten etc.

Eigene Playlist für eine Stunde, gratis Eintritt zu Konzerten etc. CCC: „Shoerun“ durch die Geschäfte: Die ergatterten Schuhe gehören dann der WG, die ohnehin regelmäßig neue Schuhe bekommt

„Shoerun“ durch die Geschäfte: Die ergatterten Schuhe gehören dann der WG, die ohnehin regelmäßig neue Schuhe bekommt Grawe Side by Side: Zurverfügungstellung eines Fahrrads und der passenden Versicherung

Zurverfügungstellung eines Fahrrads und der passenden Versicherung Paintballaction: Die WGs aus der Steiermark und aus Kärnten spielen gegeneinander, wobei die Gewinner-WG tolle Preise bekommen.

Die WGs aus der Steiermark und aus Kärnten spielen gegeneinander, wobei die Gewinner-WG tolle Preise bekommen. Roadstars: Sollte ein WG-Mitglied noch keinen Führerschein haben, bekommt er einen zur Verfügung gestellt. Ansonsten gibt es für alle WG Bewohner deine Motorradausbildung. Das erwartet Bernie von euch: Mitglieder der Kleinen-Zeitung-WG sollen während dem Bestehen der WG im Wintersemester 2018/2019 wöchentlich Inhalte, also Texte und Fotos, an die Redaktion liefern, die die Leser an ihren Erlebnissen teilhaben lassen. Zusätzlich steht der WG ein Instagram-Account zur Verfügung, über laufend Inhalte (Stories und Fotos) geteilt werden sollen.

Bernie wird in jeweils eine WG in Graz sowie Klagenfurt oder Villach einziehen. Aber keine Sorge, der kleine Geselle beißt nicht, schließlich ist es lediglich ein Erdmännchen-Stofftier, das in die WG einzieht.

Das ist Bernie, der in eine neue WG einziehen will ©

Wer Interesse an dem flauschigen Mitbewohner hat, kann sich jetzt für die Kleine-Zeitung-WG bewerben. Was dafür zu tun ist? Nicht viel: Einfach alle zwei bis vier WG-Mitglieder schnappen, Video oder Foto mit Text aufnehmen und teilnehmen.

So läuft es ab

Bewerbungen für die Kleine-Zeitung-WG werden per Formular auf www.kleinezeitung.at/wg entgegengenommen. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben und die sich bis Ende August mittels Video oder Foto bewerben. Danach werden alle WGs per E-Mail bzgl. der weiteren Details verständigt. Die Teilnehmer kommen jedenfalls in die nächste Runde zum Casting, bei dem Bernie und die Kleine Zeitung gemeinsam mit ihren Partnern zwei Gewinner-WGs wählen.

Fragen? Antworten gibt es unter: marketing@kleinezeitung.at