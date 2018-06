In der Herrengasse wird eine wohl bekannte Verkaufsfläche geräumt. Die vorletzte Stiefelkönig-Filiale Österreichs wurde geschlossen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Filiale inmitten der Herrengasse ist von außen verplankt © Alexander Tengg

Die letzte steirische Filiale des Traditionshauses "Stiefelkönig" wurde geschlossen. Der Standort in der Grazer Herrengasse war österreichweit der vorletzte. Nur in Wien befindet sich noch ein Geschäft. Die Geschichte des 1919 in Graz gegründeten Schuhhauses ist jedoch schon länger besiegelt.