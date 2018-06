Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Gert Liebisch zieht sich zurück - und schickt das legendäre "Zafita" in Pension. Der langjährige Hausherr freut sich jetzt auf seine neu gewonnene Freizeit.

Gert Liebisch, legendärer Hausherr im "Zafita" © Fuchs

Aus, Schluss, vorbei! Die Traditions-Konditorei "Zafita" sperrt am 30. Juni endgültig zu - "zu Mittag", wie Chef Gert Liebisch gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Die zwei letzten Jahre hat der Konditormeister einen Nachfolger gesucht: "Leider vergeblich, es hat sich niemand gefunden, der den Standort weiterführen will". Auch seine Kinder hatten kein Interesse, was er akzeptieren müsse.

