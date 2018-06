Facebook

© Kleine Zeitung/Marija Kanizaj

Zunächst meist als spektakuläres Hirngespinst abgetan, lädt der Schloßberg jetzt tatsächlich zur Rutschpartie. „Die Baugenehmigung für die Rutsche ist da, ab Juli beginnen die Arbeiten“, kündigt Projektleiter Ernst Diesel an.

Schon diese Arbeiten versprechen spektakulär zu werden. „Da wir ohne Gerüst arbeiten müssen, sind Profi-Kletterer am Werk“, verrät Diesel. Die Einzelteile der Rutsche, welche die größte Indoortrockenrutsche Europas sein wird, können zudem nur zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh zusammengebaut werden, „da wir Rücksicht auf Öffnungszeiten des Lifts und das Kasematten-Programm nehmen müssen“.

Die Eröffnungsfeier ist dennoch für November anberaumt und dann dürfte die 60 Meter hohe Konstruktion, die sich um den bestehenden Schloßberglift windet, wohl schnell zur neuen Attraktion in der Innenstadt mutieren.

Die Diesel-Gruppe hat einen drei Jahre gültigen Pachtvertrag für die Rutsche und übernimmt auch sämtliche Errichtungskosten. Das Bauwerk selbst gehört aber der Stadt Graz.

Das ausgeklügelte Projekt Foto © Diesel

Diese Rutsche ist nur eines von vielen Projekten der 1996 gegründeten Grazer Diesel-Gruppe, die aus den drei Brüdern Ernst, Andreas und Wolfgang besteht. Jüngster Meilenstein war die Errichtung der Elf-Millionen-Euro-Kinoshow in Lieboch. Insgesamt gehören der Diesel-Gruppe nun neun Kinos, drei Minigolfplätze, zwei Golfplätze, eine Driving Range sowie eine Sommerrodelbahn in Thailand. Für die Errichtung einer weiteren Rodelbahn in Modriach fehlt noch die Baubewilligung – vorige Woche wurde dafür mit dem Bau einer Bowlingbahn beim Gleisdorfer Diesel-Kino begonnen.

Die Diesel-Brüder Foto © Photoreport Helmut Lunghammer

Neue Ideen gibt es auch immer wieder. Derzeit läuft das Projekt „Movieoke“. Die Cineasten werden ermuntern, selbst vor der Kamera zu agieren. Eine Jury sowie Online-User bewerten die Auftritte – zu gewinnen gibt es eine Statistenrolle in einem österreichischen Film. Info unter: www.dieselkino.at.

