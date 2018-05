Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© Gerald Winter-Pölsler

Er ist das beliebteste Ausflugsziel in der Steiermark: der Grazer Schloßberg. Rund 840.000 Besucher zählen die Touristiker Jahr für Jahr, die den 123 Meter hohen - nun ja - Berg erklimmen. Entweder per Bahn, per Lift oder zu Fuß über die Stiegen oder einen der zahlreichen Wege.

