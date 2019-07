Graz – Laut gedacht Bald 40 Grad: Soll die Herrengasse begrünt werden?

Die 40 Grad werden in Graz bald geknackt werden. Altlasten wie schlecht platzierte Hochhäuser und Flächenversiegelung verschärfen das Problem. In der neuen Ausgabe von "Graz – Laut gedacht" geht es um das Stadtklima, wie es sich auf die Grazer auswirkt und was die Stadt tun kann.