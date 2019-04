Graz – Laut gedacht Podcast: Verdient Graz den Titel Radhauptstadt?

Radfahrer am Gehweg, Autos, die zu knapp überholen, plötzlich endende Radwege und wegfallende Abstellflächen für Autos: Radfahren in Graz ist ein emotionales Thema, um so wichtiger ist es, sachlich darüber zu sprechen. Das haben wir in unserer neuen Podcast-Folge gemacht.