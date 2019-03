Der Doppelmord in Stiwoll und die spektakuläre Flucht des mutmaßlichen Täters Friedrich Felzmann hielt das Land wochenlang in Atem. Knapp eineinhalb Jahre danach lässt Kriminalreporter Hans Breitegger die Geschehnisse Revue passieren und erklärt Hintergründe und Umstände der Tat und der Flucht.

© Alexander Danner

Herbst 2017: Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit soll mit einem klärenden Gespräch beigelegt werden. Plötzlich fallen Schüsse aus einem Hinterhalt, zwei Menschen sterben. Der mutmaßliche Täter steht schnell fest: Friedrich Felzmann.

Die sofort eingeleitete Fahndung verläuft erfolglos – bis heute. Knapp eineinhalb Jahre nach der Tat weiß man einiges über dann Fall, die große Frage nach dem Verbleib des mutmaßlichen Mörders ist allerdings noch immer unbeantwortet. Kriminalreporter Hans Breitegger erzählt im Gespräch mit David Knes in der neuen Ausgabe von Graz – Laut gedacht von den Hintergründen des Falles und was dafür beziehungsweise dagegen spricht, dass Felzmann noch am Leben ist.

Diese, wie auch alle anderen Folgen des Podcasts finden sie nicht nur hier, sondern auch auf Spotify und iTunes. Bei Fragen zu unserem Podcast, schreiben Sie uns bitte an: laut.gedacht@kleinezeitung.at.