Montag, 16. Juni 1980: Ein bewaffneter Mann stürmt in eine Arztpraxis und nimmt über 20 Geiseln in seine Gewalt. Im Rahmen unseres Podcasts "Graz – Laut gedacht" erzählt Kriminalreporter Hans Breitegger von den Stunden, in denen sich die Ereignisse überschlagen haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Es waren wohl die 20 längsten Stunden im Leben der Geiseln und ihrer Angehörigen – so lange dauerte die Geiselnahme durch Josef Kis-Lukac, der frustriert und bewaffnet am Montag, dem 16. Juni 1980, kurz vor Mittag in eine Arztpraxis in der Grazer Annenstraße eindringt.

Der Arzt und ein Sanitäter können fliehen, die restlichen Geiseln bangen um ihr Leben. Der Täter zwingt eine junge Ordinationsgehilfin mit vorgehaltener Waffe seine Forderungen nach außen zu kommunizieren. Sie tritt in telefonischen Kontakt mit einer damaligen Redakteurin der Kleinen Zeitung, Helena Wallner. Stundenlang vermittelt Wallner mit der Ordinationsgehilfin zwischen Geiselnehmer, Zeitung und Polizei.

Hans Breitegger im Gespräch mit David Knes Foto © Markus Leodolter

Hans Breitegger, Kriminalreporter der Kleinen Zeitung (inzwischen in Pension), berichtete damals in unmittelbarer Nähe des Tatortes von dem Verbrechen. In einer Kriminal-Ausgabe unseres Podcasts Graz – Laut gedacht lässt er die dramatischen Stunden von damals Revue passieren. Breitegger erzählt darin nicht nur von von der Geiselnahme, sondern auch von Startproblemen des ersten Cobra-Einsatzes (die Spezialeinheit war kurz zuvor gegründet worden) und anderen spannenden Hintergründen.

Den Podcast können Sie nicht nur auf der Graz – Laut gedacht-Seite hören, sondern auch auf Spotify oder Apple Podcasts hören. Oder gleich hier: