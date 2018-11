In der neuen Ausgabe unseres Podcasts fragen wir, wie es die Grazer mit der Sicherheit in der Stadt halten, ob und wie das mit Drogen zusammenhängt und wie ein Polizist und ein Streetworker zu diesen Themen stehen.

Roland Maurer-Aldrian, Manuel Leitner und Verena Schaupp © David Knes

In der vierten Ausgabe unseres Podcasts Graz – Laut gedacht sprechen der Polizist Manuel Leitner und der Streetworker Roland Maurer-Aldrian mit Redakteurin Verena Schaupp nicht nur über Sicherheit. Es wird etwa erklärt, wie es zu steigenden Zahlen bei Drogendelikten kommt, warum die gesetzliche Lage dabei unzufriedenstellend ist oder wie ein Streetworker mit seiner Antwort auf die Frage „Brauchst du was?“, Dealer aus dem Konzept bringt.

Die Gäste erklären auch, in welchem Zusammenhang unser subjektives Sicherheitsgefühl mit Polizeipräsenz und objektiven Kriterien steht und warum der Stadtpark nicht so unsicher ist wie sein Ruf. Spannend: die Einblicke der beiden Gäste auf die Kluft zwischen Drogengesetzen, ihrer Exekution und ihrer offenbar mangelnden Wirkung auf die gelebte Realität in Graz. Ein etwas anderes Problem könnte das geplante Rauchverbot für unter 18-jährige bringen. Die unterschiedlichen Strafen für das Rauchen von Cannabis und Tabak könnten dann für Verwirrung und falsche Anreize bei Jugendlichen sorgen.

Dass die momentane gesetzliche Lage unzufriedenstellend ist, ist offensichtlich. Wir kontrollieren und kontrollieren aber das Bild ändert sich nicht. Manuel Leitner, Polizist

