Dieser Tage steht der Verkehr oft in Graz. In unserer neuen Ausgabe von Graz – Laut gedacht steht er im Mittelpunkt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Knes

"Wie viele Autos kann eine Straße bewältigen?" In der modernen Stadtplanung ist das genau die falsche Frage – vielmehr müsse man fragen „wie viele Menschen kann man bewegen?“ Sollten Straßen überhaupt nur der Mobilität dienen oder auch anderen Funktionen des öffentlichen Raums? Und wo steht Graz in dieser Debatte? In der dritten Ausgabe von Graz – Laut gedacht geht es um Verkehr.

"Alle sagen, der Stau hat mit der Verkehrsregelung zu tun aber es hat mit der Menge der Fahrzeuge zu tun und die nimmt zu in Graz", meint die ehemalige Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Lisa Rücker im Gespräch mit Graz-Redakteur Gerald Winter-Pölsler und dem TU-Verkehrsforscher Martin Fellendorf.

Beim öffentlichen Verkehr am Abend gibt es in Graz großen Nachholbedarf, aber 24-Stunden-ÖV brauchen wir sicher nicht. Martin Fellendorf

In der aktuellen Ausgabe von Graz – Laut gedacht wird diskutiert, warum das Auto entgegen internationalen Trends in Graz noch länger eine Rolle spielen spielen wird, wie man Straßen mit anderen Augen sehen kann und wie man den Öffi-Ausbau über Jahre hinweg finanzieren könnte.

Sie können unseren Podcast übrigens auch auf Spotify und iTunes hören.