Mehrere Autos wurden bei dem Anschlag am 9. November teils schwer beschädigt © kk

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen drei vermummte Gestalten, die am frühen Morgen des 9. November auf das Firmenareal der Energie Steiermark in Graz-St. Leonhard eindringen. Dort setzen die Unbekannten ein geparktes Elektroauto des Unternehmens in Brand und schlagen bei zwei weiteren Wägen die Seitenscheiben ein, ehe sie flüchten. Jetzt ist im Internet ein anonym verfasstes Bekennerschreiben aufgetaucht. Die Autoren begründen die Tat mit dem Bau des Grazer Murkraftwerks.