Gegner zweifeln die Energie-Ausbeute des Murkraftwerks in Graz an. Doch Energie Steiermark bleibt bei „Strom für 20.000 Haushalte“. Mit 25 Staustufen „steht“ die Mur oft für Strom.

Murkraftwerk Graz liefert seit der Vorwoche Strom ins Netz. © Energie Steiermark

Auch in Woche eins nach der Eröffnung des Grazer Murkraftwerks sind Gegner und Energie Steiermark unter Strom. Dass „Rettet die Mur“ die Versorgungsleistung der Staustufe in Puntigam von 20.000 Haushalten in Zweifel zieht, weil sie im Winter mangels Wasserdurchfluss nicht auf Volllast laufe, ärgert Urs Harnik-Lauris, Sprecher des steirischen Stromkonzerns.