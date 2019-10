Facebook

Seit Mittwoch ist das Grazer Murkraftwerk offiziell in Betrieb © (c) Juergen Fuchs

Am wirklichen Hebel der Macht sitzt an diesem sonnigen Tag der Kranfahrer: Mit lässig zur Schau gestellter Tiefenentspannung zirkelt er aus dem Handgelenk heraus den Korb am anderen Ende des Kranauslegers über das Murwasser, das grollend über die Staustufe herunter donnert. Im Korb: Beginnend von LH Hermann Schützenhöfer die versammelte politische Stadt- und Landesspitze samt Chefs der Energie Steiermark, die auf diesem alltagsfernem Wege das frisch eröffnete Murkraftwerk in Puntigam inspizieren. Es liefert ab jetzt Strom für bis bis zu 20.000 Haushalte.