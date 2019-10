Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Energie Steiermark

Was just am Tag nach der Grazer Gemeinderatswahl (begleitet von monatelangen Protesten) im Jänner 2017 begonnen hat, wird am Mittwoch um 11 Uhr offiziell in Betrieb genommen: Das Grazer Murkraftwerk.