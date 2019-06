Der Bau des Grazer Murkraftwerks geht in die Endphase: Über eine der beiden Turbine fließt bereits Wasser, der Aufstau der Mur schreitet voran. Auch der neue Puchsteg steht bereits in seinem Grundgerüst.

Die erste der beiden Turbinen läuft derzeit im technischen Probebetrieb © Energie Steiermark

Zuletzt ist alles schnell gegangen. Und so haben viele Grazer gar nicht mitbekommen, wie weit der Bau des Grazer Murkraftwerks bereits fortgeschritten ist und dass der Fluss in den vergangenen Wochen schrittweise gestaut worden ist. Inzwischen liegt der Mur-Pegel am Kraftwerksstandort oberhalb der Puntigamer Brücke 4,5 Meter höher, am Ende werden es 6,5 Meter sein.