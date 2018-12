Facebook

Die Baustelle des Murkraftwerks im September © Juergen Fuchs

Bis zuletzt veranstaltet die Energie Steiermark Führungen durch die Großbaustelle im Süden von Graz. Ab Jänner gibt es keine frei stehenden Betonfundamente mehr zu sehen, denn dann wird die Mur wieder umgeleitet und fließt durchs Kraftwerk – kehrt also in ihr altes Bett zurück. Dort, wo jetzt die Mur an der Baustelle vorüberfließt, wird dann der Speicherkanal in Richtung Süden erweitert.

